محافظ البحر الأحمر: لن أرضخ لمجموعات الضغط.. ولو فيه جنيه للدولة هاجيبه

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه لم يتول منصب المحافظ فى السابق، وتعد الشهور العشر التى قضاها فى محافظة البحر الأحمر، هى التجربة الأولى له في هذا المنصب، مشددًا على أنه لن يتهاون مطلقًا، فى حق الدولة، وتابع: "ولو فيه جنيه هنجيبه".

وأضاف "حنفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لن يرضخ إلى من أسماهم بـ"مجموعات الضغط"، أو من يقول أنه وُلد فى أماكن بها مخالفات بناء.

وشدد على أنه سيطبق القانون ويحافظ على أموال الدولة، وتابع: "أنا مشتغلتش محافظ قبل كده.. لكن ما أسير فيه خط لا رجعة فيه كون نابع من قناعة.. ولا مجموعات ضغط ولا غيره هينفع".