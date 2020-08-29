رئيس التحرير

محمود مسلم

محافظ البحر الأحمر: لن أرضخ لمجموعات الضغط.. ولو فيه جنيه للدولة هاجيبه

كتب:

محمد عزالدين
11:46 م | السبت 29 أغسطس 2020
محافظ البحر الأحمر

محافظ البحر الأحمر

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه لم يتول منصب المحافظ فى السابق، وتعد الشهور العشر التى قضاها فى محافظة البحر الأحمر، هى التجربة الأولى له في هذا المنصب، مشددًا على أنه لن يتهاون مطلقًا، فى حق الدولة، وتابع: "ولو فيه جنيه هنجيبه".

وأضاف "حنفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لن يرضخ إلى من أسماهم بـ"مجموعات الضغط"، أو من يقول أنه وُلد فى أماكن بها مخالفات بناء.

وشدد على أنه سيطبق القانون ويحافظ على أموال الدولة، وتابع: "أنا مشتغلتش محافظ قبل كده.. لكن ما أسير فيه خط لا رجعة فيه كون نابع من قناعة.. ولا مجموعات ضغط ولا غيره هينفع".

اقرأ المزيد:

تطعيم 584 طفلا ضد شلل الأطفال في حملة صحية جنوب البحر الأحمر

فنادق البحر الأحمر كاملة العدد ومُلاكها يطالبون بزيادة نسبة الإشغال

صور.. عودة السياحة تنعش إصلاح السفن في البحر الأحمر

بالصور.. مساجد البحر الأحمر تستعد لأداء أول صلاة جمعة بعد كورونا

خروج حالتين "كورونا" و5 حالات فقط بمستشفيات البحر الأحمر

المنشآت الفندقية: 80% من فنادق البحر الأحمر حصلت على "شهادة السلامة"