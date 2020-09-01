عبدالغفار: الرئيس السيسي يضع ملف التعليم على أولوية أجندته

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحقق أحلام وزارة التعليم العالي، مشيرًا إلى أنه يكلفه في كل اجتماع بتكليف يجعله يعمل بشكل مستمر.

وأضاف "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أنه في اجتماعه اليوم الثلاثاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تناول مستجدات تنفيذ توجيهات الرئيس بإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة على مستوى الجمهورية تتبع الجامعات الحكومية.

وتابع: "الرئيس السيسي يضع ملف التعليم على أولوية الأجندة، من أجل تحقيق التقدم والتنمية للمجتمع وهو ما يبدأ دائمًا بالتعليم".

وأردف أن الجامعات المصرية مخصص لها أراضٍ في الظهير الصحراوي منذ عشرات السنين، لكنها كانت دائمًا مكبلة في استغلال مقدراتها: "يجب استغلال كل المقدرات الخاصة بالجامعات، ومن ثم فإنه يجب أن يكون لكل جامعة حكومية جامعة أهلية تستطيع أن تعمل على تنمية التعليم المجاني".