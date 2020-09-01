تقرير لـ"التعليم العالي": سنحول طلابنا لـ"متعلمين مدى الحياة"

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 7 أهداف لمنظومة التعليم الهجين، والتي تقوم على المزج بين "التعلم وجهاً لوجه"، والتعلم عن بُعد، سوياً، والتي من المقرر أن تبدأ خلال العام الجامعي الجديد، وذلك بحسب تقرير حديث صادر عن "الوزارة"، وجاءت تلك الأهداف كالآتي:

1ـ تقليل الكثافات الطلابية داخل الجامعات المصرية.

2- تحقيق الاستفادة العظمى من خبرة أعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية للجامعات.

3ـ تحول تدريجي للطالب إلى متعلم مدى الحياة وذلك تطبيقا لأساليب الأداء وضمان الجودة المحلية والعالمية.

4ـ تحقيق الاستفادة العظمى من الإمكانيات التكنولوجية خارج الفصل الدراسي لتحقيق الأهداف المرجوة من المحتوى الدراسي.

5ـ تقديم المحتوى الدراسي بأساليب تكنولوجية مختلفة لمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين ومساعدة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

6ـ تناوب الحضور للجامعة لاكتساب المهرات المطلوبة على أن يحصل الطالب على الجانب المعرفي وبعض المهارات من خلال التعليم عن بعد.

7- تقليل الكثافة الطلابية وتحقيق الاستفادة العظمى من خبرة أعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية للجامعات.