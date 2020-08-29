الجامعات الأهلية تدشن برامج جديدة لربط الخريجين بسوق العمل

في ظل التوسع الملموس الذي تشهده الدولة المصرية حاليًا في العديد من القطاعات الإنتاجية ما بين صناعية وزراعية، تأتي أهمية ربط قطاع التعليم وربطه بالتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي ووظائف المستقبل وإنشاء الجامعات الأهلية الجديدة، باعتبارها إحدى أولويات أجندة الدولة للتنمية المستدامة 2030، لإنتاج خريج متميز يتماشى مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.

وتطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، إلى الحديث عن الجامعات الأهلية، قائلًا ""وزير التعليم العالي اتكلم على علوم جديدة في الجامعات الأهلية الجديدة.. لأننا كنا بنقول دوروا على ربط التعليم بسوق العمل، وجامعتنا المصرية تخرج عشرات الآلاف من الطلاب سنويًا، وكلهم مش مربوطين بسوق العمل، وجبنا كل العلوم الجديدة في الجامعات الأهلية الجديدة اللي تخلي ولادنا جاهزين في سوق العمل في مصر، أو فرص العمل في الخارج، ويمكن الناس تخاف تودي ولادها تدرس في الجامعات الجديدة، لكن ده فرصة كبيرة".

وتستعرض "الوطن"، البرامج التعليمية الجديدة التي دشنتها وزارة التعليم العالي بالجامعات الأهلية الجديدة: