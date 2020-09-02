جدل على مواقع التواصل بشأن مكافأة طالب بربع مليون جنيه لنجاحه بمجموع 68%

حالة من الجدل شهدها موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إثر إعلان شاب يدعى "يوسف جمال"، من محافظة القليوبية، عبر حسابه الشخصي، عن تلقيه "هدية العمر" من خاله، بعد حصوله على 68% في الدبلوم الفني، والتي تمثلت في مبلغ مالي بلغ 250 ألف جنيه، حسبما زعم.

وتداول الشاب مجموعة من الصور له مع المبلغ، وبينما قدم له الآلاف من رواد "فيسبوك" التهنئة للشاب على الهدية التي قال إنه تلقاها من خاله، فقد شن عدد آخر هجوماً على الشاب، مؤكدين أنها مجرد "تمثيلية" اختلقها الشاب بغرض الشهرة.

واعتبر عدد كبير من رواد الموقع أن الواقعة تعكس تحول العالم الافتراضي ومنصات "السوشيال ميديا" إلى منصات لبيع الوهم من سلع مجهولة المصدر، واستغلال البسطاء والتمثيل على المواطنين، من خلال "بوستات" لا أساس لها من الصحة، بحثاًَ عن "الترند" فقط، ليلهث ورائهم الكثيرون، دون التحقق من الأحداث، التي ربما تكون من وحي خيالهم، طمعاً في الشهرة على حساب قيم المجتمع.

وأوضح رواد "فيسبوك" أن الواقعة "مفبركة على الأرجح"، حيث أن الشاب لم يظهر هذه الأموال، وقال إنها وصلته من خاله المقيم بالخارج، ولكنه لم يظهر الشيك أو الحوالة التي تسلم بها الأموال، أو حتى البنك الذي صرفها منه، وعند سؤاله عن خاله وأين يقيم، تهرب من الإجابة، كما تهرب من ذكر اسم مدرسته التي حصل منها على الدبلوم الفني، ونسج قصة تبدو خيالية دون إثبات.

ونشر "يوسف جمال"، الذي سبق له المشاركة بالتمثيل في عدد من الأعمال الدرامية، منها مسلسل "أيوب"، مع الفنان مصطفى شعبان، ومسلسل "ابن أصول"، مع النجم حمادة هلال، عدداً من الصور له مع بعض النجوم، منهم محمد رمضان، قبل أن ينشر مجموعة أخرى من الصور مع مبالغ مالية، وكتب قائلاً: "الحمد لله نجحت بنسبة 68% ودي أحلي هدية من خالي، سعر العربية اللي عجباني، انت أخدت كام من خالك لما نجحت؟".