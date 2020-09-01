ارتفاع في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 868 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر الحالي في البورصات العالمية، بعد أن شهد حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة المائية متأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد، وما خلفه من تراجع في الاقتصاد العالمي.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت ارتفاعا طفيفا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء ، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 987 و992 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 864 و868 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 731 و744 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و944 جنيهًا.