جامعة المنصورة توقع عقود 13 مشروعا بحثيا بتمويل من صندوق البحوث

وقع الدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا، اليوم عقود عدد 13 مشروعًا بحثيًا تنافسيًا بتمويل من صندوق البحوث للعام 2020 من ضمن عدد 34 فريقًا بحثيًا متقدم من الكليات المختلفة.

وعرض جميع المتقدمين بحضور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا واللجنة المشكلة لفحص المشروعات خلال الفترة من 5 : 7 يوليو 2020 وذلك تحقيقا لمزيد من الشفافية بين جميع الباحثين

وجري توقيع العقود بحضور عمداء ووكلاء الكليات المعنية، ونشوى عبد الوهاب مؤمن، مدير عام إدارة البحوث

وتقدم الدكتور أشرف حافظ، وجميع العاملين بقطاع الدراسات العليا بالجامعة بالتهنئة للفائزين متمنياً لهم المزيد من التوفيق كما تقدم بالشكر لجميع أعضاء الفرق البحثية المقدمة لمشروعات بحثية واللذين لم يصبهم الاختيار هذا العام متمنياً لهم التوفيق في الأعوام القادمة بإذن الله.