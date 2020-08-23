"التعليم العالي" تستجيب لـ"كل يوم": سننهي أزمة طالب جامعة المنصورة

عرض الإعلامي خالد أبو بكر، شكوى من الطالب محمد أحمد علي علي أبو حسين، بكلية الآداب في جامعة المنصورة، قسم مساحة ونظم ومعلومات، وهو يعاني من مرض معين، ما تطلب ضرورة سفره سريعًا إلى الخارج.

وأضاف أبو بكر خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أن مشكلة الطالب ليست مادية، لكن الكلية رفضت إعطاءه إذن السفر أو ما يلزم لحين ختم الشهادات من عميد الكلية.

بدوره أجرى الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم والبحث العلمي، مداخلة هاتفية بالبرنامج، وأعلن استجابته للبرنامج، وأن الطالب عليه التوجه غدًا إلى مكتب عميد الكلية لإنهاء المشكلة.