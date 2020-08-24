جامعة المنصورة تعلن عن ملتقى التوظيف الافتراضي الأول

أعلنت المراكز الجامعية للتطوير المهني بجامعة المنصورة، مشاركتها في الملتقى التوظيفي الافتراضي الأول تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ودعم رؤساء 10 جامعات، ورعاية البنك الأهلي المصري، وذلك يوم الإثنين المقبل.

وبحسب بيان الجامعة، فإن ملتقى التوظيف الافتراضي للمراكز الجامعية للتطوير المهني UCCD 2020، يعد هو أول ملتقى توظيفي افتراضي مجمع للجامعات المصرية الحكومية، يحضره نخبة من أصحاب الأعمال ونحو 4 آلاف من الطلاب والخريجين من 10 جامعات مصرية في تسع محافظات من أسوان إلى الإسكندرية.

وصرح الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة ، أن الجامعة تسعى دائما لبناء وتطوير روابط أكثر عمقا بين الجامعة ومتطلبات سوق العمل، وتعزيز علاقات التعاون المشتركة بين الجامعة وأصحاب الأعمال، من خلال تأهيل خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل، ويساهمون مساهمة حقيقية في تنمية مجتمعهم.

وأضاف "عبد الباسط"، أنه تحقيقا لذلك تقوم الجامعة بفتح قنوات اتصال مباشرة مع أصحاب الأعمال بغرض توفير فرص توظيف مناسبة تتناسب مع طبيعة مخرجات البرامج الأكاديمية التي تقدمها مختلف كليات الجامعة، بالإضافة لتوفير فرص تدريب متخصصة لدعم منظومة التدريب والممارسات العملية داخل بيئة سوق العمل الفعلي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن دور الجامعة لا يتوقف عند خطوة تأهيل الطلاب بل يمتد لزيادة قدراتهم المهنية والتنافسية، بما يساعدهم في تعزيز فرص الحصول على عمل لينعكس بمردود إيجابي على اقتصاد محافظة الدقهلية، بما يتفق مع أهداف رؤية مصر 2030 لخلق الوظائف وتمكين الشباب والابتكار.

وذكرت الجامعة أن ملتقى التوظيف الافتراضي لمراكز التطوير المهني بالجامعات 2020، يعتبر حدثا افتراضيا عبر الإنترنت يتقابل من خلاله أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجين الجامعات في بيئة افتراضية ويستخدمون غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بعد (teleconferencing) والبث عبر الإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) أو البريد الإلكتروني لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة.

ويقوم الباحثين عن الوظائف وطلاب السنوات النهائية والخريجين الجدد بتحميل سيرتهم الذاتية وتصفح أجنحة الشركات والتواصل المباشر مع ممثلي الشركات.

ويستخدم الملتقى الافتراضي منصة ديناميكية تساند أصحاب الأعمال في التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية، فمن خلال هذه المنصة ثلاثية الأبعاد عبر شبكة الإنترنت يمكن الآن لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل التواصل الافتراضي بما يماثل شعور التعامل المباشر الواقعي فضلا عن خلق فرص للتشبيك والوصول إلى أفضل الكوادر المصرية الشابة المتميزة.

ويهدف مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني والذي أنشأ حتى الآن 15 مركزاً بعشر جامعات حكومية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والدعم الفني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، من خلال تقديم التوجيه المهني والتدريب مجانا لسد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة.