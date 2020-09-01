مجدي عبدالغني يهاجم ميدو بسبب مؤمن زكريا: "اتهاماتك غير صحيحة"

أصدر مجدي عبدالغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، بيانا بشأن حديث أحمد حسام ميدو في برنامجه "أوضة اللبس"، عن تقصير الجمعية تجاه لاعب الأهلي مؤمن زكريا بعد تعرضه للتصلب الضموري.

وكتب "عبدالغني"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "اللاعب السابق أحمد حسام ميدو بعد خالص التحية طالعتنا كالعادة بشكل مثير للجدل ولكن دون تحري الدقة، والتى هي في الأساس ألف باء إعلام، باتهامات غير صحيحة بنسبة 100%، عن تقاعس جمعية اللاعبين المحترفين في التعامل مع أزمة اللاعب المحترف، شفاه الله وعافاه، مؤمن زكريا نجم الأهلي والمنتخب المصري الصحية".

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