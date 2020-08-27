منى الشاذلي تدعم مؤمن زكريا: دموعك غالية علينا كلنا

عرضت الإعلامية منى الشاذلي، مقطع فيديو يظهر دعم الفنان أحمد عز لمؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقًا، وتكريمه على خشبة المسرح بعدما تواجد لمشاهدة مسرحية "علاء الدين" واصطحب عز اللاعب لخشبة المسرح وسط تحية كبيرة من الحضور وكل القائمين على العمل، ليبكي مؤمن زكريا من شدة التأثر أثناء تبادل التحية مع الجماهير وسط هتافات دعم للاعب.

وقالت "الشاذلي"، خلال تقديم برنامجها "معكم"، الذي يُعرض على شاشة "سي بي سي"، أن مؤمن زكريا غلبته دموعه ولم يستطيع وقفها، ربما بكى من حفاوة جمهور المسرح به، أو التأثر بكم المحبة التي وجدها أثناء دعمه وقت محنته، مضيفة: "مؤمن زكريا يمر بمحنة كبيرة، بس مين فينا مش بيمر بمحن، محنة مؤمن زكريا صحية، في البداية مكنتش مفهومة، بس بعد كده اتضح إن لها علاقة بضمور في العضلات".

وأوضحت أن مشاهدي المسرح ظلوا يصفقون للاعب، وكأنها تطييب خاطر، "كأنهم بيطبطوا عليه، ويقولوله إحنا عارفين أخلاقك، بيقولوا له وجودك في الملاعب سبب حبنا ليك، بكى من العاطفة والحب، بكى في وقت كان محتاج يسمع الناس وهي بتقوله بحبك"، موضحة أن دموعه غالية على الجميع، فالجميع يتذكر أهدافه وحركته الشهيرة عقب إحرازه للأهداف.

وتابعت: "كلنا معرضون لمحن كبرى، هكذا هي الحياة، الأهم في أي محنة إن الواحد يلاقي حب كبير وناس تقوله ربنا معاك ربنا كبير ربنا يزيل عنك المرض".