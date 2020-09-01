كل منطقة.. تعرف على جودة خدمات الاتصالات في شهر يوليو

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي تقريره لنتائج قياسات شهر يوليو لجودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر؛ حيث تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 25 ألف كيلومتر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية، والمقسمة إلى ما يقرب من 81 مدينة وحيا؛ حيث تمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء مئات الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.

وأكد الجهاز في تقرير أنه يتم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا للمعايير الدولية والتي من أهمها: o مؤشر عدم بدء المكالمة (Call block) وهو يعبر عن عدم قدرة العميل على بدء المكالمة الصوتية.o مؤشر انقطاع المكالمة (Call drop) وهو يعبر عن انقطاع الخط اثناء المكالمة الصوتية.

مؤشر جودة صوت المكالمة ( Voice quality) وهو يعبر عن متوسط مستوى جودة الصوت اثناء المكالمة الصوتية.

فيما يتم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا لمعايير أهمها: سرعة تنزيل البيانات (Download Throughput) وهي سرعة تنزيل المحتوى من الشبكة للعميل، وسرعة تحميل البيانات (Upload Throughput) وهي سرعة تحميل المحتوى من العميل الى الشبكة.

- جودة الخدمات الصوتية: فيما يلي أعداد المناطق (مدن وأحياء) التي تم رصد أنها تعاني من مشاكل في جودة الخدمات الصوتية في شهر يوليو:

• لشركة فودافون: من أصل (81) مدينة وحيا تم اجراء اختبارات القياس عليها تم رصد عدد (19) مدينة وحيا تعاني من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينة نصر ومصر الجديدة وعين شمس والسلام والعباسية والزمالك في القاهرة ومناطق في شرق الاسكندرية، ومن حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (5) مدن وأحياء وأهمها في القاهرة مدينة نصر، ومن حيث جودة صوت المكالمات عدد (8) مدن وأحياء أهمها في القاهرة مدينة نصر والزمالك وفي الإسكندرية مناطق غرب الإسكندرية.

• ولشركة أورنج: من أصل (81) مدينة وحيا تم اجراء اختبارات القياس عليها تم رصد عدد (24) مدينة وحيا تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها العبور ومدينة نصر والرحاب والعباسية وشبرا في القاهرة والسادس من أكتوبر في الجيزة، وفي الإسكندرية، مناطق في شرق وغرب الاسكندرية والساحل الشمالي، ومن حيث جودة صوت المكالمات عدد (6) مدن وأحياء أهمها مناطق في شرق الاسكندرية.• ولشركة اتصالات: من أصل (81) مدينة وحيا تم اجراء اختبارات القياس عليها تم رصد عدد (17) مدينة وحيا تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينتي والعبور ومدينة نصر والتجمع والمقطم في القاهرة ومناطق في شرق الإسكندرية، ومن حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (4) مدن وأحياء وأهمها العبور والمقطم ومدينتي في القاهرة، ومن حيث جودة صوت المكالمات عدد (2) مدينة وحي أهمها المرج بالقاهرة.

• ولشركة وي: من أصل (81) مدينة وحيا تم إجراء اختبارات القياس عليها تم رصد عدد (39) مدينة وحيا تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينتي والعبور والتجمع ومصر الجديدة ومدينة نصر وعين شمس والمرج والسلام وحدائق القبة والمنيل وشبرا وشبرا الخيمة والزمالك وحلوان والمقطم في القاهرة، والسادس من اكتوبر وإمبابة في الجيزة وفي الإسكندرية مناطق في شرق الإسكندرية، ومن حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات حي المقطم في القاهرة.

جودة خدمة البيانات: أظهرت نتائج قياسات سرعة تنزيل البيانات لعدد 81 منطقة قياسا على مستوى الجمهورية، أن متوسط السرعة لشركة اورنج 31 ميجا بيت في الثانية مع ملاحظة أن نسبة 10% من الاختبارات التي أجريت لم تتعد 9 ميجا بيت في الثانية مع تميز الشركة في 51 منطقة من إجمالي 81 منطقة، بينما بلغ متوسط السرعة لشركة اتصالات 27 ميجا بيت في الثانية مع ملاحظة ان 10% من الاختبارات لم تتعد 8 ميجا بيت في الثانية مع تميز الشركة في 16 منطقة من إجمالي 81 منطقة، اما بالنسبة لشركة وي فقد بلغ متوسط السرعة 27 ميجا بيت في الثانية و10% من الاختبارات لم تتعد 8 ميجا بيت في الثانية مع تميز الشركة في 10 مناطق، وقد بلغ متوسط السرعة لشركة فودافون 21 ميجا بيت في الثانية مع ملاحظة ان 10% من الاختبارات لم تتعد 6 ميجا بيت في الثانية مع تميز الشركة في 4 مناطق .

- ويأتي هذا التقرير في إطار متابعة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لجودة الخدمات المقدمة للمستخدمين من مشغلي شبكات الاتصالات في السوق المصري، مع ضمان وعي المستخدمين بمستوى جودة هذه الخدمات.