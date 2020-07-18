وزير الاتصالات: 3.6 مليار قيمة صادرات مصر من خدمات تكنولوجيا المعلومات

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن إجمالي صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي 2018/2019، بلغ نحو 3.6 مليار دولار؛ حيث جاءت مصر كواحدة من أفضل 15 موقعا عالميا في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود؛ كما تم تأسيس 1613 شركة جديدة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيادة بلغت 16.5% عن العام المالي الذي يسبقه.

واضاف الوزير، خلال لقائه بأعضاء أول بعثة أعمال افتراضية من ألمانيا لمصر في مجال التكنولوجيات الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بتنظيم الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، أن ألمانيا من الدول الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأنها من الأسواق الاستراتيجية في هذه الصناعة.

وأكد "طلعت"، على تطلعه إلى تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال في ظل ما تملكه مصر من كوادر شابة مدربة بشكل احترافي في المجالات التكنولوجية؛ مشيرا إلى أهمية التعاون المشترك من أجل تدريب الشباب على اكتساب اللغة الألمانية بما يمكنهم من العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأسواق الألمانية.