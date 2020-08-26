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الاتصالات: أكشاك لتقديم خدمات البريد داخل محطات الوقود والمرور

طلعت: إطلاق 80 مكتب بريد متنقلا لتقديم خدمات للمواطنين أول 2021

كتب:

حسن عثمان
02:52 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020
وزير الاتصالات

وزير الاتصالات

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات عن البدء في نشر أكشاك لتقديم خدمات البريد داخل محطات البنزين الكبيرة، بالإضافة إلى وجود الأكشاك داخل إدارات المرور المختلفة.

وأضاف "طلعت"، خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم الانتهاء من تطوير أكثر من 700 مكتب بريد على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات حكومية بشكل مميكن.

وأوضح وزير الاتصالات، أنه بنهاية العام سيتم إطلاق 80 مكتب بريد متنقلا لتقديم خدمات البريد للمواطنين خلال أيام صرف المعاشات لتقليل الزحام.

وأشار "طلعت"، إلى أن هذه المكاتب ستحتوى على ماكينات صراف آلي يمكن استخدامها بشكل سهل.

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