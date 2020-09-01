عودة أحمد فلوكس لزوجته الأولى وأم ابنه الوحيد

انتشرت مؤخراً عدد من الشائعات حول ارتباط الفنان احمد فلوكس بإحدي الإعلاميات اللبنانيات، بعد مرور فترة طويلة على انفصاله من الفنانة هنا شيحة، والذي زاد من قوة الشائعة هو صمت "فلوكس"، الذي لم ينفي أو يؤكد خبر ارتباطه بتلك الإعلامية اللبنانية التي كانت تكتب له تعليقات مستمرة على الصور الشخصية التي كان ينشرها عبر "إنستجرام"، فيما قال خالد شاهين، المسؤول الإعلامي عن فلوكس، إن خبر ارتباطه بلبنانية هو مجرد شائعة.

وأكد "شاهين" أن الفنان أحمد فلوكس سوف يعود لزوجته الأولى "رابيا" ووالدة ابنه الوحيد سيف الدين، مضيفا أن قرار العودة جاء وفقاً لرغبة الطرفين، حيث لم تنقطع علاقة الود بينهما حتى بعد الانفصال، خاصة في ظل وجود نجلهما.

وأوضح أن زوجة "فلوكس" السابقة وابنهما انتقلا للعيش مؤخراً في مصر بعد فترة من إقامتهما في دبي، وكان على اتصال دائم بهما حتى قررا العودة.