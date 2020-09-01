عودة أحمد فلوكس لزوجته الأولى وأم ابنه الوحيد

عودة أحمد فلوكس لزوجته الأولى وأم ابنه الوحيد
شاهين: ارتباط فلوكس بإعلامية لبنانية مجرد شائعة
كتب:
أبانوب رجائي
10:44 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
أحمد فلوكس
انتشرت مؤخراً عدد من الشائعات حول ارتباط الفنان احمد فلوكس بإحدي الإعلاميات اللبنانيات، بعد مرور فترة طويلة على انفصاله من الفنانة هنا شيحة، والذي زاد من قوة الشائعة هو صمت "فلوكس"، الذي لم ينفي أو يؤكد خبر ارتباطه بتلك الإعلامية اللبنانية التي كانت تكتب له تعليقات مستمرة على الصور الشخصية التي كان ينشرها عبر "إنستجرام"، فيما قال خالد شاهين، المسؤول الإعلامي عن فلوكس، إن خبر ارتباطه بلبنانية هو مجرد شائعة.
وأكد "شاهين" أن الفنان أحمد فلوكس سوف يعود لزوجته الأولى "رابيا" ووالدة ابنه الوحيد سيف الدين، مضيفا أن قرار العودة جاء وفقاً لرغبة الطرفين، حيث لم تنقطع علاقة الود بينهما حتى بعد الانفصال، خاصة في ظل وجود نجلهما.
وأوضح أن زوجة "فلوكس" السابقة وابنهما انتقلا للعيش مؤخراً في مصر بعد فترة من إقامتهما في دبي، وكان على اتصال دائم بهما حتى قررا العودة.