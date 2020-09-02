مستثمرو السياحة: يجب وضع ضوابط موحدة لتنفيذ مبادرات تمويل القطاع
كتب:
عبده أبوغنيمة
08:23 ص | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرى جنوب سيناء
قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إنه رغم طرح الدولة العديد من المبادرات لمساعدة القطاع السياحي، إلا أن أغلبها لم ينفذ، بسبب تقاعس بعض الجهات فى إنفاذ تلك المبادرات، مطالبا بإيجاد آليات لتنفيذ مبادرات الدولة في مساندة السياحة، من خلال تنفيذ القرارات الحكومية، خاصة أن صناعة السياحة هامة جدا فى الاقتصاد المصرى، وتدر مليارات الدولارات سنويا، وتوفر ملايين من فرص العمل، ويرتبط بها أكثر من 70 صناعة، ما يجعلها قاطرة التنمية.
وناشد عبداللطيف الدولة، بوضع قواعد وضوابط ملزمة للبنوك، لتنفيذ ما صدر عن الحكومة من مبادرات وتوحيد الاشتراطات، بجميع البنوك المنفذة لمبادرات تمويل القطاع السياحي، والابتعاد عن البيروقراطية والروتين من بعض الموظفين.
وقال على غنيم عضو مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية، إن مصرتأثرت بشدة سياحيا خلال العام الحالي بسبب أزمة كورونا، مشيرا إلى أن كل التوقعات المصرية والعالمية، تشير إلى عودة السياحة بنسبة 70% تقريبا، خلال شهر مارس 2021.
وأضاف أنه للحفاظ على استمرار القطاع السياحي حتى مارس المقبل، فلابد من الحفاظ على العمالة المدربة، وتطوير ودعم المنشآت السياحية، وهذا يتطلب تفعيل المبادرات التي وضعتها الدولة لتمويل ومساندة القطاع السياحي، موضحا ضرورة المحافظة على العمالة السياحية والمنشآت السياحية أيضا، من خلال رفع الأعباء عن صاحب المنشآة من ضرائب وكهرباء ومياه وغيرها.
وقال وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إن القطاع السياحى يمر حاليا بأزمة كبيرة بسبب كورونا، لافتا إلى أن أن قرارات رئاسة الوزراء الخاصة بتأجيل سداد مستحقات الكهرباء والتأمينات والجمارك، لم تتم ببعض المحافظات، رغم صدور تعليمات بذلك.
وأشار عاصم، إلى أن المبادرة الخاصة بتمويل البنوك للقطاع السياحي بفائدة 8%، والموجهة لإجراء عمليات الصيانة والإحلال والتجديد بالمنشآت السياحية والفندقية، فإننا لا نعلم كيفية الحصول عليها من كثرة الطلبات والضمانات التى تطلبها البنوك.
وكانت الدولة، طرحت العديد من المبادرات خلال الشهور الماضية، لمساعدة المستثمرين والعاملين بالقطاع السياحي.