مستثمرو السياحة: يجب وضع ضوابط موحدة لتنفيذ مبادرات تمويل القطاع

قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إنه رغم طرح الدولة العديد من المبادرات لمساعدة القطاع السياحي، إلا أن أغلبها لم ينفذ، بسبب تقاعس بعض الجهات فى إنفاذ تلك المبادرات، مطالبا بإيجاد آليات لتنفيذ مبادرات الدولة في مساندة السياحة، من خلال تنفيذ القرارات الحكومية، خاصة أن صناعة السياحة هامة جدا فى الاقتصاد المصرى، وتدر مليارات الدولارات سنويا، وتوفر ملايين من فرص العمل، ويرتبط بها أكثر من 70 صناعة، ما يجعلها قاطرة التنمية.

وناشد عبداللطيف الدولة، بوضع قواعد وضوابط ملزمة للبنوك، لتنفيذ ما صدر عن الحكومة من مبادرات وتوحيد الاشتراطات، بجميع البنوك المنفذة لمبادرات تمويل القطاع السياحي، والابتعاد عن البيروقراطية والروتين من بعض الموظفين.

وقال على غنيم عضو مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية، إن مصرتأثرت بشدة سياحيا خلال العام الحالي بسبب أزمة كورونا، مشيرا إلى أن كل التوقعات المصرية والعالمية، تشير إلى عودة السياحة بنسبة 70% تقريبا، خلال شهر مارس 2021.

وأضاف أنه للحفاظ على استمرار القطاع السياحي حتى مارس المقبل، فلابد من الحفاظ على العمالة المدربة، وتطوير ودعم المنشآت السياحية، وهذا يتطلب تفعيل المبادرات التي وضعتها الدولة لتمويل ومساندة القطاع السياحي، موضحا ضرورة المحافظة على العمالة السياحية والمنشآت السياحية أيضا، من خلال رفع الأعباء عن صاحب المنشآة من ضرائب وكهرباء ومياه وغيرها.

وقال وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إن القطاع السياحى يمر حاليا بأزمة كبيرة بسبب كورونا، لافتا إلى أن أن قرارات رئاسة الوزراء الخاصة بتأجيل سداد مستحقات الكهرباء والتأمينات والجمارك، لم تتم ببعض المحافظات، رغم صدور تعليمات بذلك.

وأشار عاصم، إلى أن المبادرة الخاصة بتمويل البنوك للقطاع السياحي بفائدة 8%، والموجهة لإجراء عمليات الصيانة والإحلال والتجديد بالمنشآت السياحية والفندقية، فإننا لا نعلم كيفية الحصول عليها من كثرة الطلبات والضمانات التى تطلبها البنوك.

وكانت الدولة، طرحت العديد من المبادرات خلال الشهور الماضية، لمساعدة المستثمرين والعاملين بالقطاع السياحي.