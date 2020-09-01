السكة الحديد: أسعار تذاكر القطارات في متناول الجميع

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن التذاكر الخاصة بالدرجة الثانية لم يجري زيادتها ومازالت هناك قطارات ثمن التذكرة بها جنيه واحد، كما لم تجري زيادة أسعار كافة القطارات سواء بالوجة البحري أو القبلي على حد السواء، بينما زيادة أسعار القطارات الروسية الجديدة، وجميع الأسعار بمتناول الراكب العادي: "القطارات اللي اشتغلت أسعارها بنسبة 50% من أسعار باقي المواصلات".

وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن جميع العاملين بالهيئة قاموا بمجهودات كبرى للحفاظ على مكتسبات التطوير الذي لحق بالهيئة، حيث يسير التطوير بكافة مجالات القطاع، موضحًا أن الهيئة تتابع عن كثب اتباع المواطنين للإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وغيره، حيث أنه وعلى بوابات الدخول يعترض الموظفين بها كافة الركاب الذين لا يرتدوا الكمامات، كما يجري بيع الكمامات بشباك التذاكر.

وأكد أن هيئات التفتيش ستكثف مرورها على كافة القطارات لمتابعة مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، مع توقيع غرامات على الركاب المخالفين والذين لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تطوير مزلقانات السكك الحديد، وتمتلك الهيئة 1332 مزلقان، جرى الانتهاء من أعمال تطوير في 705 مزلقان منهم، وهناك خطة للانتهاء منهم جميعا بنهاية 2021.

وتابع: "لو أي عربية عطلت على المزلقان الإلكتروني أثناء قدوم القطار يقوم عامل المزلقان برفع أشارة الخطر، ويقوم سائق القطار بإيقاف القطار قبل المزلقان بـ300 متر".