إزالة تعديات بمساحة 1242مترا على أملاك الدولة بالغردقة

شنت أجهزة مجلس مدينة الغردقة حملة مكبرة، اليوم، برئاسة اللواء هشام الطويل السكرتير المساعد، واللواء حامد أحمد حامد، رئيس حى شمال، للتصدى لظاهرة التعدي على أملاك الدولة، أسفرت عن إزالة تعديات بمساحة ١٢٤٢مترًا مربعًا على أملاك الدولة بمناطق "الحرفيين، الكوثر، الميناء، الذهبية، وأبو العباس".

وكان اللواء عمرو حنفي، محافظ البحرالأحمر، وجّه إلى تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأية مخالفات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي، وشدد "حنفي" على ضروره المتابعة اليومية الميدانية ورصد أي حالة بناء مخالف على أملاك الدولة.

من جانبه، أكد اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المخالفين والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات أو مخالفات فى المهد بكافة المناطق بالمدينة حفاظًا على أراضى الدولة، وحذر من التهاون في أي مخالفة.