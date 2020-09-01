نجل هالة سرحان في عيد ميلادها: "أعظم من أي رجل"

يحل اليوم 1 سبتمبر ذكرى ميلاد الإعلامية هالة سرحان، واحتفالا بعيد ميلادها نشر نجلها محمد أديب صورة تجمعه بوالدته وكتب عليها: "من أعظم الأمهات وأعظم من أي رجل ويجب ألا ننساها أبدا".

بدأت هالة سرحان كمذيعة في القسم العربي من إذاعة "صوت أمريكا" ثم عملت كمراسلة صحفية لجريدة الشرق الأوسط ومجلة سيدتي، ثم كصحفية في مجلة كلام الناس التي كان يملكها آنذاك زوجها السابق عماد الدين أديب، وعملت كقارئة نشرة باللغة الإنجليزية من عام 1972 حتى عام 1976 في التليفزيون المصري.

وقدمت "هالة" عددًا من البرامج منها ترانزيت ومصر في عيون العالم وسيادة القانون ومن أرشيف السينما.

انضمت الدكتورة هالة سرحان إلى شبكة راديو وتليفزيون العرب في الفترة من عام 1993 حتى عام 1999 حينما كانت تبث من العاصمة الإيطالية روما.

كانت صاحبة برامج جماهيرية على الشاشة العربية ومنها برنامج يا هلا مع هالة سرحان وبرنامج الليلة مع هالة سرحان وبصراحة مع هالة سرحان التي قدمتها على قناة art المنوعات.

عملت في قناة دريم من عام 2000 حتى عام 2003 نائباً لرئيس القناة، وبها قدمت برامج الهوا هوانا وهلا شو والحقيقة.