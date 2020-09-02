كيفية اختيار فندق مناسب حال سفرك من مدينة لأخرى

عند السفر والانتقال من مدينة إلى أخرى، يبحث الكثيرين عن أماكن للإقامة بها خلال فترة الرحلة، ويلجأ الكثير منهم إلى الفنادق لملائمتها الإقامة لمدة زمنية محددة.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية نصائح للمسافرين لمساعدتهم على اختيار الـ فندق المناسب لهم ولاحتياجاتهم، وفق منظم الرحلات بإحدى الشركات السياحية محمد ياسر، كالتالي:

- يجب تحديد الهدف والغرض من السفر، فإذا كانت رحلة عمل تختلف احتياجات الشخص عنها إذا كان السفر من أجل المتعة أو النزول به كـ ترانزيت، فكل نوع منها له احتياجات ومتطلبات مختلفة عن النوع الآخر.

- تحديد الشخص المرافق في رحلة السفر يؤثر على اختيار الفندق، حيث تختلف المتطلبات إذا كان الشخص يسافر بمفرده أو إذا كان في صحبة أفراد الشركة التي يعمل بها أو الزوجة والأطفال أو كبار السن والذين يحتاجون إلى مكان هادئ بعيد عن الازدحام.

- قبل السفر وبدأ الرحلة، يجب أن يقوم المسافر بمعرفة كل ما يخص المدينة التي يتوجه لها ومعرفة طبيعتها سواء كانت ساحلية أو جبلية أو تتميز بالمساحات الخضراء لاختيار المكان وفق احتياجه.

- مطالعة المستوى المعيشي في المدينة التي يتوجه لها لتحديد المبلغ المالي الذي يأخذه المسافر معه.

- معرفة المعالم السياحية التي تتميز بها المدينة ومدى قربها أو بعدها عن الفندق لتحديد المسافة التي يستغرقها الوصول إليها.

- تحديد المدة الزمنية التي يرغب المسافر في إقامتها بالفندق حتى يستطيع تحديد المبلغ المالي المصطحب معه وتأمين ماديا.

- معرفة وسائل المواصلات التي تتعامل بها المدينة المقصودة، ومعرفة ما إذا كانت تعتمد في الانتقال على خطوط مترو الأنفاق أو أي وسيلة مشابهة لها حتى يستطيع المسافر التنقل بسهولة.

- معرفة عدد النجوم والتي تتحدد وفق المعايير التي تحددها الدولة الموجود بها الفندق والتي تحدد احتياجات المسافر.