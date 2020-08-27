كامل الوزير لـ"الوطن": فندق 4 نجوم و28 عمارة وأبراج سكنية بمحطة بشتيل

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عن مكونات محطة بشتيل الجديدة، مؤكدًا أن المبنى الرئيسي للمحطة يضم كافتيريات ومطاعم ومولا تجاريا ومكاتب إدارية وفندقا 4 نجوم لخدمة الراكب الذي يريد المبيت في الفندق، هذا بالإضافة إلى مشروع سكني كبير مكون من 28 عمارة ودورات مياه نظيفة ومتطورة أكثر من محطة رمسيس ووجود 2 جراج أسفل المحطة والثاني أسفل المشروع السكني الضخم ودورين مما يسهل ويساعد المواطنين على توفير أماكن انتظار مؤمنة لسياراتهم.

لن يتم إلغاء قطارات أسوان الإسكندرية الذي يمر بكل محافظات صعيد

وأشار وزير النقل في حوار لـ"الوطن" إلى أن الدولة المصرية تراعي مواطنيها في الداخل والخارج، لافتًا إلى أنه لن يتم إلغاء قطارات أسوان الإسكندرية التي تمر بكل محافظات صعيد مصر والقاهرة عبر رمسيس ومحافظات الوجه البحري.

ولفت إلى أن مخطط تطوير خط سكة حديد إمبابة / المناشي / إيتاي البارود / القباري بالإسكندرية وهذا قطار آخر يربط الصعيد بالإسكندرية ومحافظات الوجه البحري.

خطة مستقبلية لإنشاء محطة قطارات للوجه البحري في قليوب

وكان وزير النقل أكد أن هناك دراسة لحصول الركاب القادمين من الصعيد إلى بشتيل على تخفيض في تذاكر المترو والمونوريل بشرط تقديم التذكرة بعد الوصول مباشرة أو الحجز بتذكرة موحدة مخفضة للقطار والمترو والمونوريل.

وأضاف وزير النقل، أن هناك خطة مستقبلية لإنشاء محطة قطارات للوجه البحري في قليوب/ شبرا الخيمة، موضحا أن محطة السكك الحديدية في رمسيس أنشئت عام 1856، وكان تعداد السكان في ذلك الوقت 4 ملايين نسمة.