"الصحة" تكشف حقيقة وفاة مرضى بمستشفى السنطة لنقص أسطوانات الأكسجين

نفى الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، ما يتم تداوله بشأن وفاة مرضى في مستشفى السنطة المركزى بسبب نقص أسطوانات الأكسجين، مشدداً على أن ذلك لم يحدث إطلاقاً، لافتاً إلى المستشفى يشهد تطويراً كبيراً بتكلفة 468 مليونا تم الانتهاء من 35% منه.

وأضاف "حميدة" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية: "تقديم الخدمة للمواطنين لم يتأثر بعملية التطوير التي تقوم بها الدولة من أجل دخولها نظام التطوير الصحى الشامل".

وتابع أنه لا يوجد أي نقص فى الأكسجين في كافة المستشفيات، لافتاً إلى أنه منذ جائحة كورونا ووضعت الدولة خطة استراتيجية من أجل توفير كافة المستلزمات الطبية للمرضى سواء المصابين بكورونا أو غيرهم.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن هناك حالة وفاة واحدة وقعت مؤخراً بالمستشفى وتابع: "وفاة طبيعية بعد 25 يوماً حجز في العناية المركزة لشخص يعانى من مرض السكرى من الدرجة الأولى، لا يوجد نقص في أسطوانات الأكسجين في مستشفيات الغربية".