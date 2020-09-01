فؤاد السنيورة: فيروز قيمة حضارية وثقافية.. "جامعة لكل اللبنانيين"

قال الدكتور فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمطربة فيروز مهمة للغاية نظرا لما تمثله فيروز من قيمة لبنانية حضارية وثقافية كبيرة، موضحًا أن فيروز جامعة لكل اللبنانيين بغض النظر عن الانتماءات السياسية والحزبية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى.

وأضاف "السنيورة" أن لبنان تعاني من المشاكل المعيشية الصعبة، وتحتاج إلى حكومة إنقاذ لتنقذها مما يحدث فيها، فالشعب اللبناني ينتظر من الحكومة الجديدة حلولا للكثير من المشكلات المتراكمة ولعل أبرزها المشاكل الاقتصادية، وهناك العديد من التحديات في انتظار الحكومة الجديدة والتي عليها أن تنجح في ذلك.

وشن رئيس وزراء لبنان الأسبق، هجومًا حادًا على حسان دياب، رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، فذكر أن دياب لم يكن لديه خبرة ترضي الشعب اللبناني، مشددًا على أنه على الحكومة الجديدة التعامل بذكاء كبير في معالجة الأمور، والشعب اللباني يأمل في حكومة قوية تحسن الأوضاع في البلاد في وقت قريب.