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فؤاد السنيورة: 5 أشخاص على الأقل ساعدوا سليم عياش على اغتيال الحريري

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شريف سليمان
10:27 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
فؤاد السنيورة

فؤاد السنيورة

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، إنه راضٍ عما حدث اليوم في المحكمة الدولية في لاهاي بخصوص محاكمة المتهمين بقتل رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، مفسرًا ذلك بأنها جاءت من اللبنانيين، وجرى الاتفاق عليها من جميع أطراف الحوار في عام 2006.

وأضاف "السنيورة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E": "ليس من مهمة هذه المحكمة أن تتهم أو أن تحاكم أنظمة أو منظمات، لكنها تهدف إلى معرفة الحقيقة وتطبيق العدالة".

وتابع: "المحكمة قالت إن وراء هذا الاغتيال هدفا سياسيا، وأشارت إلى العلاقة بين الحريري والنظام السوري، حيث طالب بانسحاب الجيش السوري من لبنان".

وواصل: "المحكمة أدانت شخصًا واحدًا فقط وهو سليم عياش العضو بحزب الله في هذه القضية، ولا يمكن لشخص واحد أن يرتكب مثل هذه الجريمة، فخلفه مجموعة ساعدته على القيام بكل ما ينبغي لتنفيذ هذه الجريمة، وهناك 5 أشخاص على الأقل، وأعتقد أن وراءهم آخرين".

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