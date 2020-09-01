بعد توجيهات الرئيس.. تعرف على أماكن إنشاء 10 جامعات أهلية جديدة

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، بسرعة توفير التمويل اللازم لإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة على مستوى محافظات الجمهورية تتبع الجامعات الحكومية.

وقال وزير التعليم العالي، في تصريحات صحفية له عقب لقاء الرئيس، إن تكلفة إنشاء تلك الجامعات تُناهز الـ40 مليار جنيه.

وفي النقاط التالية .. تعرف على أماكن إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة:

- جامعة الإسماعيلية الأهلية

- جامعة بورسعيد الأهلية

- جامعة حلوان الأهلية

- جامعة بنها الأهلية

- جامعة المنيا الأهلية

- جامعة بني سويف

- جامعة الإسكندرية

- جامعة المنصورة

- جامعة أسيوط

- جامعة أسوان