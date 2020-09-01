مدير "شركة ريمديسيفير": السيسي عمل سمعة طبية غير مسبوقة لمصر في العالم

قال الدكتور أمجد طلعت، مدير عام بشركة الأدوية المنتجة لعلاج كورونا، إن المشروع القومي المصري في القضاء على فيروس سي أصبح يدرس في الكثير من دول العالم.

وأضاف طلعت، خلال تصريحات عبر منصة "زوم"، مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "الرئيس السيسي عمل سمعة غير مسبوقة لمصر في مجال الطب والبحث العلمي، في المؤتمرات العلمية بنحاضر وبنعلم العالم كله كيفية القضاء على فيروس سي".

وتابع، أن مشروع المدينة الطبية المتخصصة لصناعة اللقاحات البشرية والبيطرية في مصر يعتبر سبق جديد يضاف للإنجازات غير المسبوقة التي تمر بمصر في هذه الأيام، حيث سيركز على تصنيع اللقاحات البيطرية في المراحل الأولى مع السعي لتصنيع لقاحات كورونا بعد ثبوت فاعليتها عالميًا.

وأردف، أن اللقاحات تختلف عن الأدوية لأنها تحتاج إلى فترة دراسة والتحاليل العلمي أطول ومنطقة عزل وأجهزة حديثة ومكلفة ودرجات أمان عالية، ومن ثم فإنها تحتاج إلى بنية تحتية وتصميمات مخصصة.