خبير اقتصادي: مصر سددت ما استدانته من أموال خلال أزمة كورونا

قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، إن الدين الخارجي لمصر تراجع لـ 111.3 مليار دولار، مقابل 112.7 مليار دولار في ديسمبر 2019، بتراجع قدره 1.4 مليار دولار، وهذا أمر يدعو إلى الكثير من الطمأنينة.

وأكد "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الوضع المالي لمصر وصل لمرحلة من التوازن وسددت ما قامت بسحبه خلال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد، "ده خبر إيجابي وما زالت مصر في النطاق الآمن".

وأوضح أن تراجع الدين الخارجي لمصر شهادة دولية على قدرة الاقتصاد في سداد ما عليه خلال فترة الأزمات، وهو ما قامت به مصر خلال الخطة المالية التي وضعتها في الـ3 سنوات الماضية.

وتابع: "لولا أزمة كورونا لكنا حققنا وضعا اقتصاديا قويا، والآن وضع اقتصادنا متماسك ومن الممكن أن نواجه أي صعوبات خلال الفترة الماضية".