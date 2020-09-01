"المنشآت الفندقية": بدء إجراء تحليل كورونا للسياح بالمطارات اليوم

كشف علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إن السياح الذين وفدوا إلى الغردقة ومرسى علم اليوم قاموا بإجراء تحليل الـpcr الخاص بكورونا فى المطار.

وأضاف أنه تم أخذ عينة من كل سائح بواسطة أطباء وزارة الصحة المتواجدين بمطاري الغردقة ووزارة السياحة وقام كل سائح بتدوين اسم الفندق المقيم به حتى تصل النتيجة إليه فور ظهورها.

وتابع لـ"الوطن" أن نتيجة التحليل تظهر خلال 24 ساعة وفي حال كان التحليل إيجابيا تتوجه إداراة الطب الوقائي بالمحافظة للفندق ويتم عزل السائح بالمكان المخصص للعزل داخل الفندق وتقديم العلاج له.

وأشار إلى أن قرار إجراء تحليل الـpcr الخاص بكورونا في المطار سيشجع السائحين الذين يتخذون قرار السفر فى الدقائق الأخيرة قبل قضاء الإجازة فى الذهاب إلى مصر خاصة أن ثمن التحليل والمقدر بـ 30 دولار رخيص جدا بالمقارنة بسعر إجراء هذا التحليل في الدول الأوربية.

وأوضح أن أكثر الدول تصديرا للسياح إلى مصر حاليا هى أوكرانيا تليها صربيا ثم بيلاروسيا، مشيرا إلى أن نسب الأشغال بالفنادق العاملة بالغردقة حاليا تبلغ نحو 60% من النسبة التي حددتها الدولة لاستقبال الفنادق للزوار والمقدرة بـ 50% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق، مشيرا إلى ان كافة السياح الذين زاروا مصراشادوا بالاجراءات الإحترازية والوقائية المطبقة بالفنادق.

ونوه إلى وجود لجان دورية من وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية تتفقد بشكل دورى الفنادق للتأكد من مدى التزامها بتطبيق كافة الضوابط الخاصة بالتشغيل والتى تم إقرارها من قبل رئاسة مجلس الوزراء والتى تتوافق مع تعليمات منظمة الصحة العالمية.

وأشار عاقل إلى أن نحو 75% من الفنادق الموجودة بالمحافظة حصلت على شهادة السلامة الصحية وتستقبل حاليا الزوار بشكل طبيعى، مضيفا أن الفنادق المتبقية ستتحصل على تلك الشهادة مع تحسن الحركة السياحية الوافدة خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه بدون الحصول على "السلامة الصحية" فلن تستطيع الفنادق العمل.