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إيفا فارما: مصانعنا ستنتج لقاحات تنقذ المصريين من الأوبئة خلال 4 سنوات

كتب:

شريف سليمان
11:27 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
الدكتور أمجد طلعت

الدكتور أمجد طلعت

قال الدكتور أمجد طلعت، مدير عام بشركة الأدوية المنتجة لعلاج كورونا "إيفا فارما"، إن مشروع المدينة الطبية المتخصصة لصناعة اللقاحات البشرية والبيطرية في مصر يعتبر سبق جديد يضاف للإنجازات غير المسبوقة التي تمر بمصر في هذه الأيام.

وأضاف طلعت، خلال تصريحات عبر منصة "زوم"، مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن المشروع سيركز على تصنيع اللقاحات البيطرية في المراحل الأولى مع السعي لتصنيع لقاحات كورونا بعد ثبوت فاعليتها عالميًا.

وتابع: "ما بين سنتين و4 سنوات هيكون عندنا مصانع تنتج لقاحات تساعد وتنقذ المصريين من المرضى والأوبئة، والبداية ستكون من البيطري لتأمين أكثر من 100 مليون طائر خلال عام بالإضافة إلى الحيوانات التي يتغذى عليها المصريون، وبعدها سندخل الخطوة الثانية وهي إنتاج اللقاحات البشرية".

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