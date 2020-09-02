حرب الإزالات مستمرة: الحكومة تتصدى لمخالفات البناء في المدن الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، تعليمات وتوجيهات مشددة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالتصدى لمخالفات البناء، ومنع ظهور أى مخالفات جديدة، وتطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بهدف الحفاظ على الطابع العمرانى لهذه المدن. وأكد الوزير فى بيان، أمس، أنه سيتم قريباً اتخاذ مجموعة من الإجراءات المشددة، للإسراع بوتيرة تطبيق قانون التصالح بالمدن الجديدة، مشدداً على ضرورة توفير القدرة على تنفيذ القانون.

وأوضح وزير الإسكان: «يجب على كل جهاز مدينة أن يقوم بحصر جميع المخالفات فى نطاق المدينة، والمرور على جميع المخالفات المسجلة، والتنبيه على أصحابها بالتقدم بطلبات التصالح، والتعامل مع المخالفات بشكل حاسم ونهائى بعد انتهاء فترة تطبيق القانون». وأشار الوزير إلى أنه تم توجيه أجهزة المدن الجديدة بتسهيل إجراءات تلقى طلبات التصالح من المواطنين، والرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بتطبيق القانون.

وأشار إلى أنه سبق إصدار كتيب للرد على استفسارات قانون التصالح، حيث يتضمن الكتاب الأسئلة الشائعة وإجاباتها حول ‏القانون، وكيفية احتساب قيمة مقابل التصالح ‏وتقنين الأوضاع، وتمت إتاحة نسخة إلكترونية من الكتاب على الصفحة الرسمية للجنة المشكّلة للرد على الاستفسارات والأسئلة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

فى سياق متصل، قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بمجازاة المهندس «ع.ل.ف» بحى المنتزه بالإسكندرية بالفصل من الخدمة، لتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة بناء الأدوار من الثانى حتى السابع علوى بالعقار الكائن بالإسكندرية، بجوار شركة ليسيكو طريق المحمودية، دون ترخيص.

محافظ القاهرة: لا تهاون مهما كان حجم المخالفات

وواصلت الوحدات المحلية بالمحافظات حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وشملت الحملات خلال اليومين الماضيين 8 محافظات قاد خلالها المحافظون حملات إزالة موسعة للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، ففى القاهرة أكد المحافظ اللواء خالد عبدالعال أنه جارٍ إزالة ٣ أدوار مخالفة بالعقار رقم ٣ بشارع البترول بحى الشرابية، والتى قام مالكها ببنائها أثناء فترة الحظر بالمخالفة لقرار حظر البناء، حيث يتم عرض الإزالة من خلال شاشة عرض موجودة بالشارع تقوم بعمل بث مباشر لأعمال الإزالة حتى يراها المواطنون فى نموذج يطبَّق لأول مرة فى أعمال الإزالات. وأكد المحافظ أنه لا تهاون فى إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء، موضحاً أن ٣٠ سبتمبر هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، محذراً من لم يتقدم بإجراءات التصالح فى هذا الموعد باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة مخالفته على الفور.

إزالة 191 تعدياً فى قنا

وفى قنا، قال المحافظ اللواء أشرف الداودى إن الحملات أسفرت عن إزالة 191 حالة تعدٍّ مختلفة، مؤكداً استمرار أعمال إزالة التعديات، كما شدد على عدم التهاون مع المخالفين. وفى المنوفية شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، أسفرت عن تنفيذ 15 قرار إزالة تعديات على منافع الرى، بقرية «طنوب»، بمساحة إجمالية 1959 متراً مربعاً.

وفى دمياط، أسفرت حملة مكبرة برئاسة اللواء خالد إبراهيم، مدير الأمن، عن إزالة 29 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة، بينما تلقت المحافظة 16 طلب تصالح فى بعض مخالفات البناء الواقعة بنطاق مركز ومدينة دمياط، والتى تتبع هيئة الأوقاف بمساحة إجمالية 2101 متر مربع. وتضمنت الإزالات 6 تعديات على أملاك الدولة، تابعة لولاية الوحدة المحلية، والموارد المائية والرى بمركز ومدينة فارسكور، وذلك على مساحة 558 متراً، بالإضافة إلى 18 حالة بمركز ومدينة الزرقا، تابعة لولاية الموارد المائية والرى «جسور النيل»، بمساحة 630 متراً، كما تمت إزالة 5 حالات تعديات على أملاك الدولة تابعة لولاية الوحدة المحلية بمدينة رأس البر، بمساحة 735 متراً مربعاً.

استرداد 4776 متراً بكفر الشيخ

وفى كفر الشيخ نفذ مركز ومدينة الحامول، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، فى قرية «الزعفران»، بهدف التصدى لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والحفاظ عليها، وإزالة أى تعديات فى المهد، شملت تنفيذ 11 قرار إزالة تعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، واسترداد مساحة إجمالية بلغت 4776 متراً مربعاً.

وشهد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملتين مكبرتين لإزالة مخالفات البناء بحى شرق شبرا الخيمة وبنها، ما أسفر عن إزالة 14 حالة تعدٍّ على الطريق الدائرى بمنطقة عزبة أنور شعبان، فى حى شرق شبرا الخيمة، عبارة عن مبانٍ بالمسلحات الخرسانية، حيث تمت الإزالة بشكل كلى على مساحة 5200 متر مربع باستخدام المعدات التابعة لحى شرق شبرا الخيمة، بالإضافة لإزالة 6 طوابق على مساحة 400 متر بأحد الأبراج بمدينة بنها، كما شهدت حملة مكبرة لإزالة 6 طوابق على مساحة 500 متر مربع بأحد الأبراج.

وخلال حملات الإزالة، وجَّه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بضروة المتابعة الجيدة ومنع البناء المخالف فى المهد والتنسيق مع شرطة المرافق وشرطة الكهرباء لمنع دخول أى مرافق إلى المبانى المخالفة، وتحرير المحاضر الفورية للمخالفين، مشدداً على عدم ترك المخالفة حتى تتفاقم وتصعب إزالتها.

وشنَّت رئاسة مركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية، بقيادة المحاسب طارق شكرى، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والرى وتنفيذاً للقانون، تمكنت خلالها من إزالة 15 حالة تعدٍّ على أملاك الرى، كما نفذت حملة إزالات موسعة داخل الوحدة المحلية لقرية كفر الوكالة، وشنت الوحدة المحلية لقرية كفر الترعة القديم بالتعاون مع الشرطة والرى، حملة الإزالات الموسعة على الطريق 18 بنطاق الوحدة المحلية لقرية كفر الترعة القديم تم خلال الحملة إزالة تاندات وأكشاك مخالفة وأسوار حديدية وتشوينات أساسات قديمة والإشغالات الخاصة بالمقاهى وجميع المعوقات الموجودة بطول الطريق وإخلاؤه تماماً.

تنفيذ ٤٥ إزالة فورية للمخالفات ببورسعيد

وأعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن النجاح فى تنفيذ ٤٥ حالة إزالة فورية بالبناء المخالف والعشوائى ومخالفات تنظيم على أراضى وأملاك الدولة بواقع ١٨ قرار إزالة بحى المناخ و١٧ بالضواحى من ضمنها مخزن مقام بالمخالفة على مساحة ٨٥٠م بالإضافة إلى ٩ قرارات بحى الزهور إلى جانب إزالة ١٩ مزرعة سمكية مخالفة بمساحة ٩٠ فداناً بجنوب المحافظة.