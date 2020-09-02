الأعلى للإعلام: تلقينا شكاوى عديدة ضد "صفحات تواصل" تحمل سبا وقذفا

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجنة الشكاوى بالمجلس، تلقت عدة شكاوى ضد مخالفات في قنوات تليفزيونية ومحطات إذاعية وصحف.

وأشار المصدر، إلى أن هناك العديد من الشكاوى في حق صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم أصحابها بتوجيه السباب لهم وتتضمن سبا وقذفا.

وأوضح مصدر مسؤول بالمجلس في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن لجنة الشكاوى تقوم بالتحقيق فيما تتلقاه، وتقوم برفع توصية للمجلس بما أسفر عنه التحقيق، ثم يقوم المجلس في اجتماعه، برئاسة كرم جبر بالبت في هذه التوصية وإصدار القرار.

ويناقش المجلس في اجتماعه، توصية لجنة الشكاوى، ويقرر إما قبول التوصية أو حفظ التحقيق، أو تعديل القرار الذي تتضمنه توصية لجنة الشكاوى، وتتراوح العقوبات التي تتضمنها لائحة الجزاءات ما بين لفت النظر والإنذار والإعتذار مرورا بالغرامة ووصولا لوقف البث أو النشر المؤقت أو الدائم فضلا عن حذف صفحات السوشيال ميديا التي تتهم بمخالفة معايير وأكواد المجلس ويصل عدد متابعيها 5 آلاف فأكثر.

وكان المجلس، قرر في وقت سابق حذف صفحة مزيفة تحمل اسم المستشار عدلي منصور، كما قرر حذف صفحة تهاجم وزارة النقل وخططها الاستراتيجية وإبلاغ النائب العام عن صاحبها.