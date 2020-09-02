شبيه متهم فيرمونت في الاسم والمهنة: "الناس قالت لي غير اسمك وأنا رفضت"

قال أحمد الجنزوري، متعهد حفلات، شبيه متهم بقضية فندق "فيرمونت"، في الاسم والمهنة، إنه تشابه في الاسم مع أحمد الجنزوري المتورط في القضية، تسبب له في مشكلة كبرى، عقب اتهام البعض له في قضية الاغتصاب الجماعي بـ"الفيرمونت"، متابعًا: "التشابة مع الجنزوري المتهم في الاسم والمهنة، تسبب في الكثير من المشكلات، وتعرضه لهجوم من قبل الجنزوري المتهم".

وأكد "الجنزوري"، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن أحمد الجنزوري والمعروف في وسط تنظيم الحفلات بـ"جانز"، والمتهم في قضية "الفيرمونت"، عند رؤيته ببرنامج "القاهرة اليوم"، هاجم القناة والبرنامج والمذيع وشعر بالضيق مما يحدث بعد معرفته بظهور أحمد عبدالحميد الجنزوري كمثال شاب في تنظيم الحفلات.

وأوضح أن أحمد الجنزوري الأكبر يعمل في مجال تنظيم الحفلات منذ وقت بعيد، ومنذ أكتر من 30 عامًا، مشيرًا إلى أن واقعة الإغتصاب الجماعي الفيرمونت كانت في 2014، مبينًا أنه كان في هذا الوقت لم يكمل الـ22 عامًا وفي عامه الثالث بالجامعة، متابعًا: "المشكلة الآن تشابه أسماء.. الناس قالتلي غير أسمك..أنا رافض ده مش هغير اسمي لمجرد أن أسمه زي أسمي".

وتابع: "اللوم في قضية الاغتصاب الجماعي بفندق الفيرمونت ليس على أحمد الجنزوري، حيث أن اي حفل به الكثير من الضيوف ومنظم الحفل لا يكون مراقب لجميع الضيوف، موضحًا أن البنت لم تستنجد به".

وكانت "الوطن"، تواصلت مع أحمد الجنزوي، أمس، الأمر الذي جعل هناك اهتمام إعلامي من الجنزوي، للظهور على الشاشات.