ماجدة الرومي تهدى ماكرون باقة ورد في لقائهما بقصر الصنوبر

أهدت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، برفقة شقيقها عوض، باقة ورد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الصنوبر ببيروت، ضمن خطة لقاءاته مع اللبنانيين.

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يعلن دعمه للبنان، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي حدثت فيها من انفجار مرفأ بيروت.

وغرد ماكرون: "الحرية والحوار والتعايش.. إنها قيم مترسّخة في لبنان، هذا البلد الذي يستمدّ قوّته من التاريخ المئوي لدولة لبنان الكبير".

وأضاف، سيتمكّن لبنان من التعافي من الأزمة التي يمرّ بها، ودعوني أقل لكم بالنيابة عن الفرنسيين إننا سنقف دائماً إلى جانب الشعب اللبناني.

يذكر أن الرئيس الفرنسي زار لبنان مساء أمس، وتعد هذه ثاني زيارة له بعد انفجار مرفأ بيروت، ودعا فور وصوله إلى تشكيل حكومة بمهمة محددة في أسرع وقت، وتأتي الزيارة بعد ساعات من تكليف مصطفى أديب رئيسا للوزراء.