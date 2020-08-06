ماجدة الرومي: لا سيادة لدولة بدون جيش قوي ولبنان سيهزم أحزانه

علقت المطربة ماجدة الرومي، على واقعة حذف مقطع الثورة من أغنيتها "يا بيروت"، في حفل الجيش اللبناني، قبل أيام، قائلة: "لبنان اليوم، في حالة تخبط شديدة، ونحن بالنسبة لنا قيادة الجيش جنودها، بيكفينا الراحة النفسية والأمل لما استلم الجيش حالة الطوارئ ببيروت".

وأضافت ماجدة الرومي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي: "الجيش أهلنا وناسنا ورافعة راسنا، ما في دولة اسمها دولة لها سيادة وحرية يكون ما فيها جيش قوي".

وتابعت: "اللي سار غلطة من شخص ما بعرف مين وما بدي أعرف مين، لكن اللي أعرفه إن الثورة تولد من رحم الأحزان للي بدو وللي ما بدو، نحن هنقوم من أحزاننا متل كل مرة".