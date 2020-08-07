فيديو.. ماجدة الرومي تتجول في شوارع بيروت وتوجه تحية للشباب اللبناني

تجولت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي في شوارع بيروت اليوم، ووجهت الشكر إلى الشباب الذين يقومون بتنظيف موقع الإنفجار الذي حدث منذ عدة أيام.

وقالت الفنانة ماجدة الرومي، إنها أتت لتشاهد هؤلاء الشباب والصبايا الذين أكدوا بأفعالهم بأن بلد بها هؤلاء الشباب هي بلد لن تموت.

وأضافت "ماجدة" خلال لقاءها مع قناة "mtv" اللبنانية بأنها حينما شاهدت هؤلاء الشباب شعرت بالفخر كونها لبنانية، مؤكدة أنهم هم الأمل القادم.

وأكدت ماجدة الرومي أنها نزلت للشارع من أجل تحية الشباب، داعية من حولها بأن يتركوها تنحني للشباب تحية، وبأن الثورة تولد من رحم الأحزان.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، أكدت الفنانة ماجدة الرومي أنها من الشخصيات التي حضرت كل حروب لبنان منذ أن كانت تلميذة صغيرة، وبالرغم من كل ما شاهدته إلا أنها لم ترَ مثل ما شاهدته في التفجير الذي وقع ببيروت.

وتابعت أنها تخشى على العالم العربي من المؤامرة وتناشد الزعماء العرب أن يدعموا لبنان في وحدة شعبها، مؤكدة احترامها الشديد للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بسبب الدعم الذي وفره للشعب اللبناني عقب وقوع الحادث.