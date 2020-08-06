فيديو.. ماجدة الرومي توجه التحية للشعب اللبناني: تعرضتم لصدمة عنيفة

أكدت الفنانة ماجدة الرومي أنها من الشخصيات التي حضرت كل حروب لبنان منذ أن كانت تلميذة صغيرة، وبالرغم من كل ما شاهدته إلا أنها لم ترَ مثل ما شاهدته في التفجير الذي وقع ببيروت.

وأضافت الفنانة ماجدة الرومي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن ما حدث هو مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معنى وبأن اللبنانيين تحت تأثير صدمة عنيفة، وبالرغم من بشاعة ما حدث وجهت "الرومي" التحية للشعب اللبناني العظيم بقدرته على استكمال الحياة بالرغم من كل ما حدث.

تابعت أنها تخشى على العالم العربي من المؤامرة وتناشد الزعماء العربي أن يدعموا لبنان في وحدة شعبها، مؤكدة على احترامها الشديد للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بسبب الدعم الذي وفره للشعب اللبناني بعد الحادث.

وأكدت أنها تخاف على العالم العربي من المؤامرة مطالبة الزعماء العرب أن يدعموا لبنان في وحدة شعبها، كما أكدت على احترامها الشديد للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بسبب الدعم الذي وفره للشعب اللبناني بعد الحادث.