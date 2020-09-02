العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية

يشهد غدا الخميس، المستشار عمر مروان وزير العدل، حفل تكريم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وأعضاء المجالس لكل جهة وهيئة قضائية، ويقام الحفل بفندق الماسة بمدينة نصر.

ويأتي ذلك بناء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكريم المميزين، وفي إطار خطة وزارة العدل، لدعم قدرات الكوادر البشرية، وتعزيز الكفاءات الفنية، لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتحفيزهم فى سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء.