وزير العدل: فتح 361 مكتب توثيق جديدا في سبتمبر للتيسير على المواطنين

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، استمرار عملية التحديث في مكاتب الشهر العقاري، مشيرًا إلى إطلاق خدمات إلكترونية على شبكة المعلومات، وفتح مكاتب ومقار جديدة للتوثيق في مكاتب البريد والمراكز التكنولوجية، للتيسير على المواطنين.

وأضاف "مروان" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه لا يتم الاكتفاء بالتوسع في المقار فقط ولكن ميكنتها أيضا، بحيث تؤدي الكثير من الخدمات "أون لاين" ولا تستدعي الحضور إلا للتأكد، لافتًا إلى أن وزير الاتصالات صرح بأنه خلال شهر سبتمبر المقبل سيتم الانتهاء من رقمنة 361 مكتبًا جديدًا.

وأشار إلى أن الخدمات المقدمة في تلك المكاتب لن تستغرق وقتًا طويلًا للحصول عليها مثل الأول، "بدل الموثق ما كان بيعمل مثلًا في اليوم 30 أو 40 معاملة سيتضاعفوا وتبقى 70 و80 معاملة، لأن مش بياخد وقت كتير في المعاملات، وكده هتيسير على المواطنين".