وزير العدل: تطوير وتحديث مجمع الجلاء بعد إغلاقه منذ 2011

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، ما تم في المرحلة الثانية من خطة تطوير المحاكم، كما جرى عرض خطة تطوير مجمع الجلاء، إذ أخذت الهيئة الهندسية خرائط المجمع وعاينت المكان، ووجه الرئيس للهيئة باستكمال وتولي أعمال ترميم ورفع كفاءة المبنى بالكامل.

وأضاف "مروان" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن مجمع الجلاء مهم جدا سواء للقضاة أو المتقاضين نظرا لوقوعه في وسط البلد وعلى مقربة من الأحياء والمواطنين، لافتا إلى أنه عانى من الإهمال وجرى إغلاقه منذ 2011.

وأشار إلى أن مجمع الجلاء عبارة عن محكمة متكاملة بها مكتب شهر عقاري وعدة محاكم تخص وسط المدينة، لافتا إلى أنه سيتم تطويرها وتحديثها بالكامل، كما سيتم تأمينها بشكل أفضل عما قبل.