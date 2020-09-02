"الأرصاد" تحذر من طقس الجمعة في سيناء: أمطار رعدية وسيول

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، من التقلبات في الطقس الفترة المقبلة بشبه جزيرة سيناء، فذكر أن هناك أمطارا رعدية تصل لحد السيول على مناطق متفرقة بشبه جزيرة سيناء، وبالفعل حدثت أمطار على مناطق من سيناء وكاترين، وما زالت الفرصة مازالت مهيأة لسقوط الأمطار في سيناء.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن هناك تقلبات جوية في أماكن مختلفة من البلاد حتى بدء فصل الخريف، فهناك سيولا في سيناء ومن المتوقع أن تعاود سقوط الأمطار الرعدية والسيول يوم الجمعة..

وتابع: "من المتوقع سقوط أمطار يوم الجمعة في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر".