"الآثار": 200 زائر بالساعة حد أقصى في متاحف ومواقع كبرى

قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إن الوزارة تتخذ العديد من الضوابط، لعودة فتح المواقع الآثرية أمام المواطنين والسائحين، حيث إن الإجراءات تشمل كل الضوابط، التي تضمن سلامة الزائرين خلال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news".

وأضافت "بهجت"، أن هذه الإجراءات من أهمها التباعد الاجتماعي ووضع لافتات للزائرين أمام شباك التذاكر، وارتداء الكمامات وتطهير الأماكن، بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة العاملين بالمواقع الآثرية، من خلال التطهير المتكرر وارتداء الكمامت والجوانتيات، كما أن هناك إرشادات للتعامل الطبي الجيد، والمأخوذ به من قبل وزارة الصحة لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وأشارت المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إلى أنه تم استقبال الزائرين بالمتاحف، بحد أقصى 25 زائر مع مرشد واستخدام السماعات، بدلًا من التواصل الشفهي بين الزائر والمرشد، كما سيتم وضع الإرشادات باللغة العربية والإنجليزية، حتى يفهمها الجميع ويلتزم بها، موضحًا أن جميع الأماكن والمواقع الآثرية تم فتحها وقابلة للزيارة بدون استثناء.

وتابعت: "هناك أماكن يسمح لها باستقبال 200 زائر في الساعة منعًا للتكدس وهي المواقع والمتاحف الكبرى"، مؤكدة أن نظام الحجز الالكتروني للتذاكر قائم في بعض المتاحف والمناطق الآثرية والبعض الاخر ليس به حجز إلكتروني، حيث إنه يتم العمل وفق خطة من خلال التحول الرقمي في كل المواقع والمتاحف الآثرية لتعميم التعامل الإلكتروني على جميع المناطق الآثرية.