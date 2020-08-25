فحص العقارات المجاورة لموقع التنقيب عن الأثار في أجا

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة أجا بتشكيل لجنة هندسية لحصر التلفيات في البيوت المجاورة لموقع التنقيب عن الآثار بعد القبض مرتكبي الواقعة.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، جرى تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لإصدار القرار المناسب والقيام بحصر التلفيات بجميع المنازل المجاورة للعقار.

وقال محافظ الدقهلية، إن هناك تنسيق وتعاون مع اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، للتصدي لكل أشكال الخروج على القانون.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، بتعدد بلاغات من المواطنين بشارع "العثمالية" بمدينة أجا.

وتبين وجود ميول في عدد من المنازل، نتيجة أعمال حفر للتنقيب على الآثار.

انتقل العميد عصام رضوان مأمور مركز شرطة أجا، ومباحث المركز إلى مكان البلاغ، وجرى ضبط 4 أشخاص.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.