إيهاب الورفلي طفل "عمر المختار" يحكي ذكرياته مع الفيلم: شاركت بالصدفة

40 عامًا مرّت على العرض الأول لفيلم "عمر المختار"، الذي عُرض لأول مرة عام 1980، وحقق نجاحًا عالميًا آنذاك، لاسيما وأنّه ضم عددًا من النجوم العالميين، على رأسهم أنطوني كوين، الذي لعب دور البطولة.

"الطفل علي" الذي جسّده الليبي إيهاب الورفلي، خطف الأنظار في المشاهد الذي ظهر فيها في الفيلم، لاسيما المشهد الأخير، الخاص بإعدام عمر المختار.

وتحدث إيهاب الورفلي، لـ"الوطن" عن كواليس مشاركته في فيلم "عمر المختار"، موضحًا أنَّ الأمر جاء عن طريق الصدفة البحتة: "المخرج مصطفى العقاد، أرسل مُساعديه إلى الحضانة بشأن البحث عن طفل يُجسّد الدور، فالتقطوا صورًا لي ولزملائي جميعًا، وبعد أيام جاء أحدهم يطلب لقاء والدي، فقد وقع الاختيار عليّ لتجسيد هذا الدور".

وتابع: "الصدفة لعبت دورها آنذاك، فقد كنت الطفل الوحيد الذي يُشبه الأم في الفيلم"، لافتًا إلى أنّ والده أبدى اعتراضه في بداية الأمر، كون عائلتنا لا ينتمي أيّ منهم للفن: "فريق الفيلم وبعض زملاء والدي حرصوا على إقناعه واستغلال هذه الفرصة، حتى رضخ للأمر في النهاية".

وروى "الورفلي" كواليس التصوير، التي انطلقت قبل 40 عامًا، قائلًا: "مواقع التصوير كان أغلبها في ليبيا، منها مناطق جالو، البريقة، والشحات، والجبل الأخضر، وسلوق، وغيرها من الأماكن، متابعًا: "أستغرق تمثيل المشاهد الخاصة بي، مدة 3 أشهر تقريبًا".

واستكمل: "لم أستعد للدور، فلم يكن هناك سيناريو من الأساس لقراءته، كل مشهد كان مرسومًا في مخيلة العقاد رحمه الله، كان يطلب مني ما يُريد أنّ أفعله بالتحديد ويريني كيفية عملها وأدائها، كما أنه في بعض الأحيان يتحايل عليّ بطريقة أو بأخرى حتى يظهر المشهد الذي يتخيله".

وأكّد أنَّه لم يحصل على أي أجر مادي، قائلًا: "لم أحصل على أي أجر مادي في الفيلم، إنما كانت مجموعة من الألعاب والهدايا"، موضحًا أنّ ظهوره في "عمر المختار"، كانت هي المرة الأولى لي التي أقف فيها أمام الكاميرا، نافيًا ما يتردد من آنٍ لآخر بأنه تعرض لمتاعب نفسية بعد المشهد الأخير الخاص بمشهد الإعدام، قائلًا: "بالعكس فوجود الكاميرات والطاقم الذي يرتدي ملابس عصرية وهم خارج نطاق التصوير يوحي أنّ الموضوع غير حقيقي ويبعث طمأنينة هذا غير أن الطاقم يتعامل معي بكل ود فأنا الطفل المدلل في ذلك الوقت".

وأشار "الورفلي"، إلى أنه ابتعد عن مجال التمثيل بعد هذا الفيلم، قائلًا: "في الوقت الحالي أنا بعيد تمامًا عن الوسط الفني، أنا بكالوريوس كمبيوتر من جامعه بنغازي (قاريونس) وحاليًا أواخر دراستي في الماجستير في الأكاديمية الليبية وأعمل في مجالي الذي أكملت فيه تعليمي"، موضحًا: "مشاركتي في الفيلم لم تكن بدافع الانخراط في المجال.. بل كان بمحض الصدفة والمخرج الكبير مصطفي العقاد هو من أصرّ علي مشاركتي في الفيلم".

يُذكر أنَّ فيلم "عمر المختار"، تدور أحداثه في ليبيا عام 1929 حول البطل الليبي عمر المختار الذي يقف ضد الاستعمار الإيطالي ويقود الثورة الليبية فيضطر موسوليني إلى إرسال الضابط رودولفو جراتسياني من أجل التصدي للثورة هناك، ليحاول القضاء على زعيمها عمر المختار.