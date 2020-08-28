"tenet" يُنعش دور السينما في 50 دولة

فى أكثر من 50 دولة حول العالم تم طرح فيلم TENET للمخرج كريستوفر نولان، رسمياً، بعد عدة تأجيلات بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، لاقى الفيلم فور عرضه أمس الأول استحسان الجمهور المصرى، ورفعت إحدى دور السينما لافتة كامل العدد لمدة 5 أيام متتالية.

وألزمت العديد من الدول، منها فرنسا، مواطنيها باتباع الإجراءات الاحتزازية وارتداء أقنعة الوجه قبل دخول دور العرض، ووجّه رئيس الوزراء الفرنسى المعين مؤخراً «جان كاستكس» كلمة إلى الجماهير بأن يذهبوا إلى دور السينما والمسارح مرة أخرى، ما دام الجميع ملتزمين بارتداء أقنعة الوجه، فى حين رفضت الولايات المتحدة الأمريكية عرض الفيلم لمدة أسبوعين آخرين إلى أن يتم الحصول على إذن لإعادة فتح دور العرض المغلقة.

ومن جانبه قال حسن عبدالفتاح، مدير توزيع شركة أوسكار، إن فيلم TENET سيعمل على انتعاش سوق السينما، خاصة عندما يكون هناك أكثر من خيار أمام المشاهد بعد طرح فيلمى «توأم روحى» و«الغسالة»، مضيفاً لـ«الوطن»: «نحن نتخذ كل الإجراءات الوقائية بارتداء قناع الوجه، والحفاظ على مسافة لا تقل عن متر بين المشاهدين، إلا أن طرح الفيلم الأجنبى فى هذا الوقت يُعتبر فرصة لإنقاذ السينما عالمياً بعد فترة كبيرة من الركود السينمائى».