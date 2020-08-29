عائشة بن أحمد عن مشاركتها في تحكيم القاهرة السينمائي: بحب السينما

تحدثت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عن اعتراض البعض على مشاركتها كعضو لجنة تحكيم في مهرجان القاهرة الدولي.

وقالت عائشة، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc"،: "والله ما اتضايقتش خالص بجد وكنت عارفة أن ده هيحصل وده الطبيعي عشان في مصر معظم الناس عارفة عائشة بن أحمد من مشاركتها في مسلسل نسر الصعيد".

وأضافت: "هما مش عارفين أنا عملت إيه قبل كده واشتغلت إيه في تونس وقدمت إيه وأعمالي كانت سينمائية أكتر أو درامية أكتر وهل أنا عندي ثقافة سينمائية ولا لا" مستطردة: "الناس ميعرفوش الحاجات دي كلها".

وتابعت: "أنا جاية من تونس عاملة مسلسلين بس ومعظم أفلامي كلها سينمائية وأول حاجة عملتها في حياتي سينما وبحب أشوف أفلام كتير وبحب أشوف أفلام العالم كله مش تونسية ومصرية والناس مش عارفين ده ومتضايقتش لما كان فيه رد فعل مش لطيف".