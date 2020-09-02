حلمي بكر لـ"الوطن": حفلات الأونلاين "هراء" وتضييع وقت

أكد الملحن حلمي بكر، أنه غير معترف بحفلات الأونلاين، التي لا يعتبرها حفلات، لعدم وجود مسرح وجمهور.

وقال بكر لـ"الوطن"، أعارض بشكل كبير حفلات "الأونلاين"، الحفل من وجهه نظري هو الشكل المتعارف عليه، مطرب ومسرح وجمهور،غير ذلك يعتبر "هراء" وتضيع وقت.

للأسف الوسط الفني حاليا، عبارة عن مجموعه تذهب وراء الموجة ولا تعلم أين تتجه.

وعن عودة جيل التسعينيات للساحة مرة أخرى، قال: لو جيل التسعينيات عادوا بنفس مستواهم الذي فارقونا به، أهلا بهم وبعودتهم، أما غير ذلك، لم أرحب بأقل من مستواهم، في وسط انحطاط و انهيار في الذوق العام، بعد انتشار المهرجانات.