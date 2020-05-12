مسلسل وفيلم.. عملان شارك فيهما الموسيقار حلمي بكر بشخصيته الحقيقية

شهدت الحلقة الـ18 من مسلسل عمر ودياب، الذي يقوم ببطولته مصطفي خاطر وعلى ربيع، ظهور الموسيقار حلمي بكر بشخصيته الحقيقية، ففي إطار أحداث المسلسل نقابة الموسيقيين، بوقف كل من علي ربيع ومصطفى خاطر عن الغناء، بعد طرحهما لأغنية شعبية، وقررا الظهور في برنامج تلفزيوني للحديث عن هذه الأزمة، وأنهما يجيدان الغناء في وجود الموسيقار الكبير حلمي بكر.

مسلسل "عمر ودياب" شارك في تأليفه كل من فاروق هاشم ومصطفى عمر، يشارك في بطولته عدد من النجوم، بجانب الفنان علي ربيع ومصطفى خاطر، الفنان محمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبدالله، وويزو وأحمد فتحي، ومن إخراج معتز التوني.

ولم تكن هذه المرة الأولى، التي يظهر فيها الموسيقار حلمي بكر بشخصيته الحقيقية، ففي عام 2008، شارك في فيلم "عندليب الدقي"، بطولة الفنان محمد هنيدي، الذي تدور قصته حول شاب مكافح، يريد أن يصبح مطربا.

وظهر حلمي بكر، كأحد أفراد لجنة التحكيم التي تقدم فيها محمد هنيدي "فوزي"، الذي تقدم لأحد لجان اختيار مواهب الغناء، ورفضه الموسيقار حلمي بكر، بسبب سوء صوته.