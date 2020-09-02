تاج الدين: مصر مستعدة لفيروس كورونا والموجة الأولى لم تنته

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أن الموجة الأولى لفيروس كورونا، مازالت موجودة ولم تنتهي بعد.

وقال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إن التذبذب في أرقام الإصابات متوقع بشكل كبير، بسبب فترة المصايف والتكدس الموجود فيها، وعدم الالتزام الكامل بالمعايير الوقائية، لافتًا إلى أهمية ارتداء الكمامة في المواصلات العامة وأماكن التجمعات، مشددًا على أن هذه هي الوقاية الكاملة من فيروس كورونا.

وطالب تاج الدين، بالحذر لحين عبور فصل الخريف والشتاء، وحتى نصل لفصل الربيع في شهر مارس المقبل، وضرورة الالتزام الكامل والشامل والأكيد.

وتحدث "تاج الدين"، عن أعداد الاصابات بفيروس كورونا، التي بدأت تقل بعد فترة عيد الأصحى، معربًا عن أمله بأن تصل الوفيات للمعدل الصفري، مشيرًا إلى أن حدة المرض قلت، ونسبة حاجة المرضى للمستشفيات قلت بشكل كبير.

وأشار تاج الدين، إلى استعداد مصر الدائم لمواجهة الفيروس، مؤكدًا أن لديهم حصر للأسرة المتاحة في المستشفيات والأجهزة والأدوية المتاحة، مشيدًا بما وصلنا له من خبرة في مواجهة الفيروس.

ونصح تاج الدين، باتخاذ الإجراءات الكاملة، حال وجود حالة مصابة بفيروس كورونا، في أي عائلة واتخاذ كل الاحتياطيات.