مستشار الرئيس يحذر المواطنين من كورونا: كونوا في حالة استنفار دائما

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في مصر، فأوضح أن هذه الزيادة كانت متوقعة نتيجة الإجازات التي حصل عليها المواطنين الفترة السابقة، خاصة عيد الأضحى المبارك ولجوء البعض إلى المصايف.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "TeN"، أن هناك عدم إلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في بعض الأماكن وهذا ما يُفسر الزيادة التي حدثت مؤخرًا في أعداد إصابات كورونا، ولكن حتى الآن الأمور تحت السيطرة ويجب على الجميع اتخاذ كافة الاحتياطات والاحترازات والإلتزام بها.

وتابع: "لازم نكون ديما في حالة استنفار، لأن المرض لسه موجود في العالم كله ولسه عندنا حالات، معظمها حالات بسيطة جدا أو متوسطة، الدولة كلها مستعدة لهذا تنظيميا ووقائيا وصحيا والمطلوب مننا كلنا الالتزام بالتعليمات الوقائية اللي الدولة تحددها".