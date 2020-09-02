تاج الدين: اكتشفنا 7 أنواع لفيروس كورونا في مصر تختلف أعراضها

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أن هناك 8 أنواع جينية من فيروس كورونا المستجد.

وقال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إنه تم اجراء بعض الأبحاث في مركز البحوث الطبية بطب عين شمس، وبحثوا عن أنواع جينات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنهم اكتشوف وجود 7 أنواع من فيروس كورونا في مصر، من الـ8 المنتشرين عالميًا، مشددًا على أن اختلاف نوع الفيروس، يؤثر في الأعراض التي تظهر للمرض.

وشدد تاج الدين، على إلى الوقاية تغني عن الإصابة بالمرض، وتغني عن مشاكله الكثيرة، مؤكدًا أن لا أحد يستطيع التنبؤ بنوع الفيروس الذي سيصيبه وأعراضه.